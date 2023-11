Salerno, sindacati in campo: «La violenza sulle donne è una sconfitta di tutti» Manzione: «È una piaga sociale di cui dobbiamo farci carico tutti ogni giorno»

«La violenza sulle donne è una sconfitta di tutti». È lo striscione affisso dalla Cgil all'esterno della sua sede di Salerno nell’ambito della celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

«Anche la CGIL di Salerno, con il Comune di Salerno, CISL e Uil non poteva mancare in questa giornata che si fa sempre più drammatica visti i dati sconcertanti sulle continue uccisioni di donne», spiega in una nota Maria Sueva Manzione. «È una piaga sociale di cui ognuno di noi singolarmente e come comunità dobbiamo farci carico, occorre un cambio di passo culturale e sociale. Il pensiero va anche ai tanti orfani definiti speciali, migliaia di bambini e adolescenti che spesso vengono privati della propria madre per mano di chi dice di amare, un amore malato, il culto del possesso».

Comune di Salerno, Cgil, Cisl e Uil provinciali, in occasione del 25 novembre, hanno organizzato una fiaccolata silenziosa in ricordo di Giulia e di tutte le vittime di violenza.