Roccagloriosa: sopralluogo tecnico di Anas sulla Cilentana per un avvallamento I tecnici dovranno definire i tempi per l’intervento di ripristino sulle opere di drenaggio

Lungo la strada statale 18VAR “Cilentana” si terrà quest’oggi un ulteriore sopralluogo di Anas in corrispondenza del km 165,800, a Roccagloriosa, dove è stato riscontrato un avvallamento sul piano viabile da parte del personale dell’Azienda, impegnato nelle attività di sorveglianza del proprio patrimonio infrastrutturale.

A seguito di ciò, la scorsa settimana si era quindi resa necessaria l’attivazione del restringimento di carreggiata, già resa nota in occasione del sopralluogo dello scorso venerdì a Ceraso; il dissesto presente - a causa delle intense piogge dell’ultimo periodo - ha poi coinvolto anche l’altra corsia, in direzione nord, rendendo necessaria l’attivazione del senso unico alternato per un tratto di circa 100 metri.

Tale dissesto localizzato è stato originato dal malfunzionamento di alcune opere idrauliche (non realizzate da Anas), presenti al di sotto della sede stradale.

Il sopralluogo tecnico di oggi permetterà quindi di definire nel dettaglio l’intervento di ripristino sulle opere di drenaggio, necessario per rimuovere il senso unico alternato e restituire la piena circolazione. I tempi di esecuzione verranno dettagliati non appena individuate le attività da eseguirsi.