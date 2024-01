Nuova spiaggia sul litorale orientale di Salerno, via ai lavori Due mezzi navali all'opera al largo, tra Polo Nautico e foce fiume Irno

E' uno dei cantieri più attesi dell'anno, che in queste ore ha preso il via: iniziati gli interventi di ripascimento del tratto di litorale tra Polo Nautico e foce del fiume Irno.

Dalla mattinata sono all'opera due mezzi navali, per le operazioni preliminari relative al prelievo della sabbia.

"Il Comune di Salerno, con il sostegno della Regione Campania, continua nel programma di riqualificazione ambientale della costa, tanto con opere a mare quanto con il ripascimento dell’arenile. L’intento - si legge in una nota di palazzo di città - è quello di ottenere gli eccellenti risultati dei lavori del primo lotto, che hanno interessato la zona orientale, dove le nuove spiagge sono ormai una consolidata realtà, apprezzata tanto dai concittadini quanto da turisti e visitatori. E’ un intervento complesso che sarà eseguito, come quello precedente, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale e dopo un attento studio delle condizioni meteo marine, al fine di conseguire una maggiore protezione contro le mareggiate, nonché di ottenere un cospicuo aumento delle spiagge per la fruizione balneare.

Ambiente, economia, lavoro per la città che investe sulla risorsa mare".

Si preannunciano dunque diversi mesi con il cantiere-litorale aperto, ma la stagione estiva non sarà intaccata: "Il progetto sarà realizzato in modo da consentire comunque la balneazione e la fruizione degli arenili nel periodo estivo. Sull’avanzamento dei lavori saranno fornite in corso di esecuzione costanti informazioni", assicurano dal Comune di Salerno.