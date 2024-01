Anno giudiziario a Salerno: meno pendenze civili, più dispersione scuola "Una giustizia, per poter avere la fiducia del cittadino deve fornire una risposta rapida e giusta"

Tra il 2015 e il 2023, cala il numero delle pendenze civili (che passano da un'incidenza del 48,98% al 16%) e delle pendenze penali (-13%) nel giudizio d'appello. E' quanto emerge dalla relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'Appello di Salerno, presentata dalla presidente ff, Ornella Crespi, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Nel settore penale, in Appello, si registra un aumento del 120% di processi con piu' di 10 imputati. Di questi, quattro hanno oltre 30 imputati e, in un caso, anche oltre 80.

Quanto ai fenomeni di criminalità organizzata, si osserva un aumento del 112% in appello dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In primo grado, il Tribunale di Salerno, per abbattimento delle pendenze, è quello che, tra i Tribunali distrettuali, fa meglio su scala nazionale. "Una giustizia, per poter avere la fiducia del cittadino - dice il procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli, a margine della cerimonia - deve essere in grado di fornire una risposta rapida, giusta e meditata. Credo che, in questo anno, sotto questo profilo, abbiamo raggiunto dei significativi risultati. Dai dati, il distretto di Salerno e' stato uno dei distretti che ha definito il maggior numero dei procedimenti in relazione alle sopravvenienze con un abbassamento della pendenza di circa il 15%. Ci si avvia verso dei risultati positivi attraverso un percorso virtuoso che, pero', e' importante che non venga interrotto". Tra gli uffici inquirenti del distretto, il procuratore di Nocera Inferiore segnala una diminuzione del numero dei procedimenti di nuova iscrizione per delitti contro la liberta' sessuale, mentre resta invariato il numero dei procedimenti per stalking e si riducono le denunce per usura.