Choc nel Salernitano: sindaco bastonato e trovato in una pozza di sangue Gravi lesioni e fratture per Carmine Siano, primo cittadino di Castiglione del Genovesi

È stato un autentico pestaggio quello subito nella serata di Santo Stefano dal sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano. Il primo cittadino è stato colpito ripetutamente, probabilmente con una spranga di ferro, riportando gravi lesioni e fratture che ne hanno reso necessario il ricovero in codice rosso al “Ruggi”. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha rinvenuto l’amministratore riverso in una pozza di sangue, a pochi passi dalla sua abitazione.

Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato portato subito in sala operatoria. A seguito dell’aggressione, infatti, Siano ha riportato una frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, una frattura composta dell’arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra abbastanza profonda e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso. I carabinieri della compagnia di Salerno sono al lavoro per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il luogo in cui il sindaco è stato ritrovato non sarebbe provvisto di telecamere.

Ma i militari stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi presenti in zona per provare ad individuare l’aggressore. Da una prima e sommaria ricostruzione ad agire sarebbe stata una persona con il volto coperto, non è chiaro se ci sia stato l’ausilio anche di un’altra persona. Sotto choc la comunità dei monti Picentini dove il sindaco Siano - amministratore di lunga data e per diversi mandati vice sindaco - è stato eletto nel giugno 2024 con il 72% dei voti.