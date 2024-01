Rifiuti in Campania, De Luca: vicina la chiusura della procedura d'infrazione Il governatore annuncia la svolta e inaugura il nuovo impianto di compostaggio di Salerno

"Questo impianto ci aiuta a eliminare la sanzione europea di 120mila euro al giorno. Già l'abbiamo eliminata per la metà, entro l'anno contiamo di eliminarla completamente. Ma dobbiamo completare il ciclo dei rifiuti e la rete di impianti di compostaggio". Così Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione dell'impianto di compostaggio di Salerno, destinatario di importanti interventi.

Il governatore ha colto l'occasione per annunciare l'imminente svolta a proposito delle violazioni che dal 2015 l'Europa contesta alla Campania in materia di riiuti.

"Questo di Salerno è il miglior sito di compostaggio che abbiamo in Campania - ha aggiunto De Luca -. Lo abbiamo inaugurato qualche anno fa, ottenne perfino un premio come best practice da parte dell'Unione europea, fu la prima struttura pubblica realizzata in regione. È stato fatto adesso un lavoro di ristrutturazione, ma bisogna ancora continuare. Ora è autonomo dal punto di vista energetico, dobbiamo continuare e portare la capacità lavorativa da 30mila a 40mila tonnellate. Produce un compost, cioè un materiale fertilizzante davvero molto buono, quindi utilizzabile per l'agricoltura".

L'ex sindaco di Salerno ha poi elogiato il lavoro che la sua città sta portando avanti sul fronte della differenziata: "Due anni fa c'è stato un abbassamento di attenzione sui temi dell'ambiente e della pulizia. Credo che si sia ripartiti. Abbiamo un livello eccellente di raccolta differenziata, siamo al 75%, bisogna dare merito all'amministrazione e alla Società Salerno Pulita: hanno fatto un ottimo lavoro".