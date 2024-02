Importi decurtati ai lavoratori di Busitalia: tribunale ordina la restituzione Soddisfatta la Ugl Autoferrotranvieri di Salerno

In merito alla recente conciliazione giudiziale svoltasi, il 26 gennaio scorso, innanzi al Tribunale di Salerno e in relazione alla corretta applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 34 del contratto nazionale di lavoro di categoria, la Ugl Autoferrotranvieri di Salerno si dichiara soddisfatta per il successo ottenuto nella restituzione degli importi indebitamente decurtati ai lavoratori di Busitalia per la erronea valorizzazione dei sinistri incolpevoli ai fini della recidiva. Tale vittoria giudiziaria è frutto di un impegno costante per garantire giustizia e tutela ai lavoratori del settore.



Il segretario generale del sindacato di categoria, Gabriele Giorgianni, è stato chiaro sul tema: "Questa sentenza rappresenta un passo avanti significativo nella difesa dei diritti dei lavoratori. Continueremo a impegnarci affinché ogni lavoratore goda di una tutela piena e adeguata durante l'espletamento del proprio turno di lavoro", ha dichiarato.



Francesca Falvella, responsabile dell'ufficio legale della Ugl Salerno, ha seguito la questione sin dall'inizio: "Le interlocuzioni attualmente in corso mirano a stabilire un principio di diritto che assicuri una protezione totale in caso di sinistri durante l'orario di lavoro. L'accordo nazionale del maggio scorso è stato un passo importante, ma il nostro impegno non si ferma qui", ha affermato.



Questo rappresenta, dunque, solo l'inizio di un percorso volto a regolarizzare definitivamente i rapporti contrattuali nella nostra categoria. "La Ugl Autoferrotranvieri di Salerno è determinata a dissipare ogni dubbio e ambiguità nella contrattazione, offrendo una tutela adeguata ai lavoratori in un settore caratterizzato da frequenti rischi legati alla natura delle attività svolte dagli autisti", ha concluso Giorgianni.