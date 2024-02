Aeroporto di Salerno, proseguono i lavori: sopralluogo di Piero De Luca Il deputato Dem con il consigliere Cascone, gli amministratori e Gesac: "Ormai ci siamo"

Stamattina alla presenza dell’onorevole Piero De Luca, del presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone, del consigliere provinciale con delega ai trasporti Rosario Danisi, dei sindaci di Pontecagnano Faiano e di Bellizzi e dei referenti della Gesac, è stato effettuato un sopralluogo nel cantiere dell’Aeroporto Salerno - Costa d'Amalfi per verificare l’avanzamento dei lavori.

È stata l’occasione anche per fare il punto su alcune attività correlate all’assistenza a terra ai passeggeri, come ad esempio i servizi di trasporto pubblico ed il servizio taxi. In particolare, si sta lavorando per creare le condizioni affinché - a partire dal prossimo mese di luglio - i passeggeri che arriveranno possano usufruire di linee di trasporto pubblico dedicate e di un servizio taxi adeguato.

“Ormai ci siamo quasi. I lavori procedono regolarmente. Ancora qualche mese e finalmente partiranno i voli dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. Ora siamo fortemente impegnati anche nell'organizzazione dei servizi in particolare di trasporto - ha dichiarato De Luca -. Si sta realizzando un'opera che cambierà il futuro del nostro territorio. Per rendere lo scalo pienamente funzionale, sono state finanziate circa mezzo miliardo di opere. Ovvero il prolungamento di circa 9 chilometri della metropolitana, che arriverà dalla stazione centrale di Salerno fino all’aeroporto con almeno 5 fermate intermedie, l’ammodernamento della viabilità di supporto ed interventi di sviluppo delle strutture commerciali interne. Mettendo a sistema anche i servizi di trasporto, realizzeremo un’infrastruttura che sarà veramente decisiva per il decollo della provincia di Salerno e di tutta la Regione".