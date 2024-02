Box interrati Piazza Cavour, lavori fermi: il caso finisce alla Camera Il sottosegretario Ferrante: prosegue l'iter della vendita della linea ferroviaria dismessa

"Nel 2010 il Comune di Salerno ha acquistato il diritto di superficie trentennale della linea dismessa Salerno – Salerno Porto e nel 2019 ha avviato le procedure per ottenere il finanziamento per la realizzazione di una pista ciclabile lungo tutto il percorso della linea e l'esecuzione dei parcheggi interrati di Piazza Cavour. Rfi ha espresso il proprio parere di massima favorevole al progetto, condizionando l'esecuzione dei lavori alla vendita dell'intero tratto oggetto di intervento". Così Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit, rispondendo ad una interrogazione in Commissione Trasporti alla Camera dei deputati.

"Il Comune - ha aggiunto - ha proposto a Rfi una permuta con compensazione dei debiti e dei crediti tra cui rientrava l'acquisto della linea oggetto di lavori da parte del Comune e il contestuale acquisto da parte di Rfi dei fabbricati viaggiatori della linea metropolitana di Salerno", prevedendo "lo scorporo del diritto di superficie non goduto e già versato nell'atto dell’aprile 2010 dal valore di vendita della linea dismessa. Il 14 febbraio 2023, il Comune ha proposto a Rfi di scindere le partite precedentemente accorpate con la permuta, presentando formale richiesta di acquisto delle particelle della linea dismessa Salerno - Salerno Porto" e "Rfi ha avviato l'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla vendita al Comune di Salerno dell'intero tracciato della linea dismessa. Il 7 novembre 2023 Rfi ha informato il Comune dell’approvazione della vendita da parte della società Ferservizi" e "il successivo 18 dicembre, ha comunicato formalmente l'importo della transazione pari a 730 milioni di euro".

"Attualmente Rfi risulta proprietaria delle aree oggetto di lavori da parte del Comune di Salerno per la realizzazione dei box interrati in Piazza Cavour" e "sta proseguendo l'iter tecnico-amministrativo per la vendita dell'intera linea dismessa Salerno - Salerno Porto al Comune di Salerno, che si concluderà con l'invio dell'invito al rogito all'amministrazione comunale previsto entro il mese di giugno del corrente anno", ha concluso Ferrante.