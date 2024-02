Ferrovia Salerno-Nocera ancora ferma, Rfi annuncia nuove corse dal 13 febbraio Vertice in Prefettura per dare una risposta a migliaia di pendolari

A partire da martedì 13 febbraio 6 nuove corse collegheranno le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno, potenziando così l'offerta del trasporto regionale sulla linea storica Salerno-Napoli. I nuovi collegamenti sono stati attivati da Trenitalia (Società capofila del polo passeggeri del Gruppo FS Italiane) in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori alla luce dell'interruzione in atto tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salernoper la presenza di un palazzo pericolante.

E' quanto stabilito dopo il vertice in Prefettura a Salerno, dove tutti gli attori istituzionali sono stati convocati dal prefetto Francesco Esposito per dare una risposta concreta e quanto più rapida possibile a migliaia di passeggeri, che da settimane devono fare i conti con non pochi disagi.

"Le nuove corse saranno visibili sui canali di informazione e di acquisto dal prossimo 17 febbraio 2024 - hanno fatto sapere da Trenitalia -. Inoltre, dal 6 febbraio anche l'offerta bus è stata rinforzata con 11 corse tra Nocera Inferiore e Salerno, con fermate intermedie nelle stazioni di Nocera Superiore, Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare e Duomo Via Vernieri".