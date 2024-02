Pessolano: "Liberiamo Piazza Cavour, ormai oscena e senz'anima" "Area oppressa da un cantiere lumaca"

"Piazza Cavour versa, ormai, in condizioni pietose di degrado: i tanto decantati lavori per la costruzione di box interrati, iniziati ormai quasi dieci anni fa, la ingabbiano e la sottraggono ai salernitani e ne deturpano vergognosamente l'immagine". Lo afferma il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano. "Le opere in corso stanno rendendo invivibile un punto nevralgico del Lungomare cittadino, peggiorandone il decoro, la vivibilità e la sicurezza per i cittadini che vi transitano. Non mancano, inoltre, importanti attività commerciali che sono fortemente penalizzate, da troppo tempo, dalla situazione in essere, e lamentano un calo dei propri ricavi.

Inoltre, il cantiere non è tenuto in piena sicurezza: le barriere che lo delimitano, infatti, sono in condizioni precarie. Non è più ammissibile che uno dei luoghi più importanti della nostra città, peraltro antistante il Palazzo della Provincia, importante istituzione di riferimento per il territorio salernitano, possa essere ancora a lungo oppressa da un cantiere-lumaca che ne deturpa ormai irrimediabilmente l'immagine, insieme a quella della città nel suo complesso. Il Comune faccia la sua parte, si attivi concretamente per offrire una soluzione nel tempo più breve possibile. Si metta subito in sicurezza l'area interessata dai lavori, e si proceda speditamente, dando così alla piazza il giusto prestigio che merita e facendo, così, terminare i gravi disagi per le attività commerciali adiacenti e, in generale, per tutti i cittadini salernitani che la frequentano".