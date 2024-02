Salerno: lavori di manutenzione fognaria, chiude una strada L'ordinanza del Comune

I giorni 13 e 14 febbraio, dalle 09.00 alle 18.00, è stata prevista la chiusura della Bretella di collegamento all’altezza della Stazione Ferroviaria di Fratte che collega via Dei Greci (comune di Salerno) a via Sabato De Vita (comune di Pellezzano).



La chiusura della strada è stata disposta con ordinanza n. 78 del Comune di Salerno e si rende necessaria per consentire l’esecuzione di urgenti lavori di rinnovamento di una tubazione fognaria in attraversamento aereo sul fiume Irno.



Per visualizzare l’area di cantiere, con vista del tratto di strada che sarà chiuso, è possibile consultare il link https://serviziidrici.grupposistemisalerno.it/lavori-di.../.