Dopo 4 aborti e un tumore diventa mamma a 45anni Grande gioia per una coppia di Contursi Terme, è nato il piccolo Francesco

Grande gioia per la 45enne Annarita Malanga e per Giovanni Forlano, la coppia di Contursi Terme, ha coronato il sogno di diventare genitori con la nascita del piccolo Francesco, atteso da oltre 12 anni.

La signora Annarita, affetta da ipotiroidismo e da rettocolite ulcerosa, anche se in fase di remissione, era stata operata di miomectomia laparoscopica nel 2017; successivamente aveva cercato invano di avere un bambino e per ben quattro volte la gravidanza era terminata in aborto precoce.

A fine giugno la bella notizia di una nuova gravidanza; la paziente aveva così deciso di affidarsi al dottor Raffaele Petta, venendo sottoposta ad idonee terapie per la poliabortività con esito positivo.

In occasione della esecuzione della ecografia morfologica una doccia fredda: alla 45enne veniva diagnosticata la presenza di un corioangioma placentare, grave e raro tumore placentare .

La gravidanza è stata così monitorizzata in modo intensivo con misurazione con ecoflussimetria della velocità sistolica sulla arteria cerebrale media del feto per evidenziare eventuale anemia fetale.

Alla trentatreesima settimana di gravidanza ( inizio ottavo mese ) fu riscontrato un aumento della velocità sistolica sulla arteria cerebrale media del feto, segno di iniziale anemia fetale.

La paziente fu così ricoverata nel Reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni, diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni.

“Il corioangioma e’ un tumore benigno della placenta che puo’ provocare gravi patologie a carico del feto: anemia ma anche riduzione delle piastrine, difetto di crescita, aumento del liquido amniotico ed accumulo di liquido nell’addome e nel torace del feto fino alla morte” spiega la dottoressa Annamaria Malzoni.

Il 2 febbraio veniva operata di taglio cesareo per i seguenti motivi: “Iniziale anemizzazione fetale da corioangioma placentare, situazione trasversa del feto, ipertensione gestazionale".

Ad eseguire l'intervento i dottori Lucio Di Vito, Raffaele Petta con l’Ostetrica Mariangela Cucciniello; l’anestesia fu eseguita dalla dottoressa Bianca Maria Cillo, mentre l’assistenza in Sala Operatoria fu garantita dalle Infermiere Barone Clementina e Napoli Damiana.

Il piccolo Francesco fu affidato alle cure del Neonatologo dr. Antonio Criscuolo ed al Responsabile della Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Malzoni, dr. Angelo Izzo.

Alle ore 17,53 nasceva il piccolo Francesco con un peso di kg. 2,520, lungo 47 cm, in ottimo stato di salute. “ Sento il dovere di ringraziare tutto il Personale Medico, Ostetrico ed Infermieristico della Clinica Malzoni per la attenta e preziosa assistenza che hanno prestato al piccolo Francesco ed a me, contribuendo alla realizzazione di questo sogno atteso da oltre 12 anni “ le parole della signora Annarita.