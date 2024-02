La marcia dei cento trattori a Salerno: "State cancellando il nostro futuro" Clacson, striscioni e bandiere: il corteo partito dalla Piana del Sele è arrivato in città

"State cancellando il futuro dei nostri figli". Oppure: "Si scrive agricoltura si legge vita". Sono alcuni degli striscioni che campeggiano sui mezzi agricoli che questa mattina sono arrivati a Salerno.

La marcia dei trattori ha toccato anche la città d'Arechi: il corteo è partito da Bivio Pratole (tra Pontecagnano e Bellizzi) per arrivare nel capoluogo. Un centinaio i mezzi che hanno fatto sentire la propria voce e che hanno attraversato anche le strade di Salerno, dopo l'ingresso dall'area industriale.

Via delle Calabrie, via Wenner, via Allende, via Generale Clark, piazza Monsignor Grasso, per poi raggiungere piazza Mazzini e piazza della Concordia le arterie interessate dalla manifestazione, "scortata" da forze dell'ordine e polizia municipale. Inevitabili le ricadute sulla viabilità cittadina: circolazione in tilt e traffico rallentato.

Sara Botte

Giovanbattista Lanzilli