Provincia di Salerno: presentato il progetto "Think Revewable" Lo scopo dell'iniziativa è sensibilizzare i giovani sulla tutela ambientale

Questa mattina, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, è stata presentata la seconda edizione del progetto “Think Renewable”, un'iniziativa didattica innovativa per l'anno scolastico 2023/2024, ideata e fortemente voluta dal consigliere provinciale delegato all’istruzione, Martino D'Onofrio.



Grazie alla proficua collaborazione tra la Provincia di Salerno e Legambiente Campania, il progetto “Think Renewable” mira a coinvolgere e sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado su temi di fondamentale importanza quali la tutela dell'ambiente, la carenza idrica e il risparmio energetico.



In un'epoca in cui le problematiche ambientali si fanno sempre più pressanti su scala globale, “Think Renewable” rappresenta una preziosa opportunità per i giovani. Per l'edizione 2024, gli studenti sono invitati a sviluppare elaborati su due temi critici: “La tua idea rinnovabile”; “Rispetta l’acqua, rispetta la vita”.

A partecipare alla conferenza stampa anche la presidente di Legambiente Campania, Maria Teresa Imparato, ed il membro del direttivo regionale di Legambiente Michele Buonomo.



Il consigliere provinciale Martino D'Onofrio ha sottolineato l'importanza del progetto: “Questa iniziativa è più che un semplice progetto: è un viaggio alla scoperta di come possiamo, insieme, fare la differenza per il nostro pianeta. Educare i giovani su questi temi non è solo una responsabilità, ma una necessità urgente per garantire un futuro sostenibile.”