Salerno, Movimento 5 Stelle in piazza: "Vogliamo un futuro rinnovabile" In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili

"No a questo Governo fossile, vogliamo un futuro rinnovabile". E' lo slogan lanciato dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Salerno in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico. Gli attivisti pentastellati hanno organizzato un banchetto informativo in piazza 25 aprile per sensibilizzare la popolazione sul tema.

La giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ricade nell'anniversario dell'entrata in vigore del protocollo di Kyoto, il 16 febbraio. Il Movimento 5 Stelle ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa, dedicando tre giorni al tema del risparmio energetico.

Il gruppo Territoriale pentastellato, affiancato anche dal consigliere comunale di Salerno, Catello Lambiase, ha allestito un punto informativo: gli attivisti, anche attraverso un'attività di volantinaggio, hanno fornito informazioni preziose sulle energie rinnovabili, spiegato come aderire alle Comunità Energetiche e condiviso idee per uno stile di vita più sostenibile e consapevole! Temi che, secondo i pentastellati, potranno garantire un futuro più verde e rispettoso dell'ambiente.