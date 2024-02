Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco in diverse strade di Salerno Gli interventi sono necessari per la digitalizzazione e il monitoraggio

Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO 2024 dalle ore 14.00 alle ore 24.00 alle seguenti strade e traverse limitrofe:



• via A. Tesauro;

• via R. Virtuoso;

• via F. Mancini;

• via G. Quagliariello;

• via G. B. Falcone;

• via A. Lenza;

• p.zza R. Petti;

• via F. Amodio;

• via M. Farina;

• via Felline;

• via A. Migliorati;

• via S. Apicella;

• via E. Moscati;

• via F. Della Monica;

• via R. Morese;

• via O. De Sica;

• via F. Federici;

• via G. Cristaino;

• via G. M. Pessolani;

• via C. Farina;

• via V. Del Re;

• via C. Vestuti;

• piazzale O. Serino;

• via N. Granati;

• via A. M. Sica;

• piazzale V. De Crescenzo;

• via Palestro;

• via D. Romagnano;

• via S.S. M. Immacolata;

• via Cernaia;

• via Aspromonte;

• via G. Plateario;

• via Tenente U. Stanzione;

• via Casarse;

• via G. Martuscelli;

• via P. Del Pezzo (tratto compreso tra via G. Martuscelli e via G.B. Franco).



Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.