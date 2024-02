Circo Togni, autorizzazioni negate dal Comune di Salerno: è polemica La famiglia: siamo un'azienda in regola e abbiamo il terreno, ma è tutto bloccato

"E’ una vera e propria odissea quella che stiamo vivendo in questi giorni, per ottenere le autorizzazioni necessarie per poter installare le nostre strutture nella città di Salerno. Come da tradizione, infatti, il circo che trascorre le festività natalizie a Napoli, nel periodo immediatamente successivo, fa tappa a Salerno. A Salerno, nonostante abbiamo la disponibilità dell’area privata dove allestire il Circo e procedere con la regolare programmazione degli spettacoli, non abbiamo ricevuto, le autorizzazioni dall’Ente comunale". E' quanto fa sapere, in una nota, Vinicio Togni, esponente della storica famiglia il cui nome è legato al circo.

"La nostra è un’azienda, perfettamente in regola, che ha il diritto di lavorare e auspica che le autorità competenti si assumano le proprie responsabilità perché è in gioco il futuro di tantissime persone, lavoratori e lavoratrici che fanno parte della nostra città viaggiante. Facciamo appello pubblico affinché la situazione si possa sbloccare in modo rapido e consentirci di procedere con la programmazione degli show nella città di Salerno", l'appello che arriva dal circo Togni.