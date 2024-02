Salerno, il centro storico resta a secco: "Rifornirsi anche alle fontane" Salerno Sistemi è al lavoro per riparare il guasto della tubazione in Largo Plebiscito

A Salerno si continua a lavorare per provare a ripristinare nel minor tempo possibile il guasto che ha interessato una tubazione dell'acqua in Largo Plebiscito. Un imprevisto che sta provocando non pochi disagi ai residenti del centro storico: diverse zone della città vecchia, infatti, sono rimaste senz'acqua dalle 20 di martedì. Gli operai di Salerno Sistemi stanno lavorando senza sosta ma l'intervento si sta rivelando più lungo del previsto, sia per la complessità della riparazione che per lo stato in cui versano le condotte cittadine.

Il Comune di Salerno, attraverso la società che si occupa della manutenzione della rete idrica, è corso ai ripari e ha predisposto due autobotti: una in piazza Matteo Luciani, nei pressi del Teatro Verdi e un'altra in via Salvatore De Renzi, nei pressi del Conservatorio. In mattinata un mezzo era stato posizionato anche in Largo Erchemperto. Salerno Sistemi, inoltre, ha comunicato che “le fontane ornamentali di Piazza Abate Conforti, Largo Campo, Piazza Alario e Villa Comunale erogano regolarmente acqua e possono costituire punti di approvvigionamento alternativo”.

La speranza dei residenti, chiaramente, è che la situazione possa tornare quanto prima alla normalità. In tanti, infatti, hanno dovuto fare i conti con non poche difficoltà per sopperire alla mancata erogazione idrica.

Nell'ultima comunicazione resa, Salerno Sistemi ha fatto sapere che erano ancora interessate dall'interruzione idrica via del Risorgimento, via S. De Renzi, via Trotula De Ruggiero, via Spinosa, via S.Maria della Consolazione, via Paesano, via Camillo Sorgente, via Sant’Eremita, via S. Avenia, via M. Silvatico, Salita Montevergine, via P. Sichelgaita (parte bassa), Gradinata A. De Sanctis, via Madonna del Monte, via Benedetto Croce (tra il n.36 e Hotel La Baia), via Ligea (tratto compreso tra Molo Ponente e Viadotto A. Gatto).