Riqualificazione del fronte mare a Salerno: le nuove immagini Il waterfront del centro cittadino

Il nuovo waterfront del centro storico prende forma nelle immagini pubblicati sulla pagina Fb di Arcan Salerno. Pubblicate le immagini del progetto di riqualificazione e difesa della fascia costiera ambito 1 (tratto piazza della Libertà - piazza della Concordia), per cui sono in corso gli ultimi atti di progettazione e verifica, in attesa della programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione.

Il progetto, oltre che sulla difesa costiera, si basa anche sulla valorizzazione del fronte mare. Focus sulla riqualificazione della parte compresa tra Piazza della Libertà e la spiaggia di Santa Teresa, con l'ampliamento della spiaggia e la realizzazione di nuove spiagge sull'intera linea di costa, per dare una nuova identità a tutto il Lungomare cittadino.