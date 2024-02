Vertenza Prysmian Fos, Alfieri incontra i sindacati: "Vicini al lavoratori" Il presidente della Provincia: "Avviare azioni di concertazione per individuare soluzioni"

Stamattina il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri ha ricevuto a palazzo Sant’Agostino una delegazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) della FOS di Battipaglia. L’azienda del gruppo Prysmian, che produce fibra ottica con elevati contenuti di qualità tecnologica (unica in Europa), è interessata ormai da mesi da un provvedimento di cassa integrazione. I sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil avevano chiesto questo incontro per rappresentare le proprie istanze.

“Sono oltre 300 i lavoratori in cassa integrazione - dichiara il presidente Alfieri – e con loro quindi almeno 300 famiglie vivono nell’incertezza di un futuro di vita compromesso. È in gioco anche il futuro del nostro territorio e del nostro Paese quando un’eccellenza italiana come la FOS di Battipaglia viene smantellata a vantaggio di fibra ottica proveniente da Cina, India e Corea, meno costosa ma di qualità molto inferiore. Questo è un grave problema che riguarda tutti noi, non soltanto i lavoratori della FOS. Le istituzioni inoltre devono essere vicine alle istanze di queste famiglie, in quanto classe dirigente siamo al loro fianco non solo come segno di vicinanza, ma per avviare, ove possibile, azioni di concertazione e individuare eventuali soluzioni condivise”.