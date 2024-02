Salerno, ospedale Ruggi e non solo: "Mancano gli operatori sanitari" Nuovo grido d'allarme dei sindacati

"La Fp Cgil Salerno intende segnalare la carenza di unità nel profilo di operatore socio sanitario nelle diverse Unità operative e servizi dell’Azienda ospedaliera, acuita con il pensionamento di numerosi dipendenti negli ultimi mesi. La carenza della figura di operatore socio sanitario delinea una impossibilità a garantire i livelli essenziali di assistenza per il proprio profilo di appartenenza, considerato che quasi sempre è presente un solo oss sia nel turno pomeridiano che in quello notturno". Così, in una nota, Basilio Maiorino, rsu della Cgil all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno.

"La maggiore carenza si registra in reparti ad alta attività assistenziale con un numero di posti letto pari a circa 20: Medicina urgenza, Pronto soccorso, Chirurgia vascolare, Neurologia/ stroke unit, Pediatria, Nefrologia e Neurochirurgia. L’operatore socio sanitario risulta una delle figure fondamentali nel lavoro di equipe con gli altri profili del comparto e che la carenza di tale figura, porta gli infermieri a svolgere mansioni di assistenza sia alberghiere che di igiene del paziente, e che tali attività se svolte con continuità esclusività e prevalenza determinano le condizioni per una condanna dell’Azienda al risarcimento del danno non patrimoniale e al reintegro degli infermieri nelle attività di loro competenza", conclude Maiorino che sollecita nuovamente l'Azienda ad accelerare nel reclutamento di personale.