Zona Irno: i residenti propongono un progetto alternativo per salvare parcheggio Una delegazione del comitato di quartiere ricevuta al Comune

La delegazione del costituendo Comitato “Una diversa soluzione” si è incontrata presso Palazzo di Città con l’assessore ai Lavori Pubblici , Dario Loffredo. Hanno partecipato anche l’assessore alla Mobilità, Rocco Galdi e l’ingegnere Micillo, del Comune di Salerno. Presente anche la consigliera Elisabetta Barone.

Gli esponenti del Comitato hanno già raccolto oltre 150 firme.

All’incontro, gli esponenti del Comitato, hanno ribadito di non essere contrari al collegamento via Irno – via Brignano; di non essere contrari alla rimozione dell’intersezione traffico ferroviario con traffico urbano ma di avversare la soppressione di metà parcheggio in via Cucciniello che sarebbe interessato dal nuovo tracciato.

Agli amministratori comunali è stato consegnato un rendering che prevede un tracciato diverso da quello di progetto affinché RFI e Comune di Salerno possano valutarne la fattibilità. L’ingegnere Micillo rappresenterà l’idea del Comitato a RFI.

Nei prossimi giorni il Comitato scriverà agli Enti e alle Società che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi affinché possa essere discussa questa proposta che contemplerebbe le esigenze di tutti, non sacrificando il parcheggio.

L’idea presentata dal Comitato prevede un sottopasso nel parcheggio adiacente alla stazione di servizio IP e un tracciato, sottostante la Chiesa SS Pietro e Paolo, parallelo al binario.

Il comitato, lo chiarisce in una nota, ringraziando i partecipanti alla riunione per l’attenzione prestata e gli impegni assunti per farsi carico del problema.