Interventi sulla rete idrica per la riduzione delle perdite: sospesa erogazione Lavori anche per la digitalizzazione e il monitoraggio

Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, Salerno Sistemi comunica che si rende necessario sospendere l’erogazione idrica sabato 2 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 in Viale Unità d’Italia – Cittadella Giudiziaria.



La Società fa sapere che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.