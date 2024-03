Salerno, l'aeroporto è già da record: sold-out i primi voli promossi da Easyjet Lo scalo entrerà in funzione a luglio, esultano salernitani e turisti

Se il buongiorno di vede dal mattino, l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi può davvero sognare in grande. In poche ore, infatti, i voli promossi dalla compagnia britannica Easyjet sono andati completamente sold-out. Le destinazioni più acquistate sono state Milano Malpensa e Berlino, per le quali si è registrato il tutto esaurito in poche ore. Un risultato incredibile e che ha sorpreso anche i vertici della compagnia, entusiasti per la grande risposta mostrata dall'utenza.

A partire dall'11 luglio Easyjet tornerà a volare su Salerno con cinque destinazioni: tre voli a settimana saranno diretti a Milano Malpensa, due a Londra Gatwick, Basilea, Ginevra e Verlino.

In precedenza era già uscita allo scoperto la compagnia Volotea che in estate volerà da Salerno verso Nantes e Cagliari, mentre a partire da settembre amplierà l'offerta anche con i voli su Torino e Verona.

Dopo anni di attese e speranze, dunque, l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi si accinge a decollare in maniera definitiva, per la gioia dei salernitani - e di tanti turisti - che attendevano con ansia questo momento.