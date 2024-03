Lavori sulla rete idrica a Salerno, necessario sospendere l'erogazione Ecco dove e quando

Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, Salerno Sistemi rende necessario sospendere l’erogazione idrica Mercoledì 6 marzo 2024 dalle ore 10.00 alle ore 22.00, salvo imprevisti, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Michele Vernieri, via Vincenzo Sica, via Bastia, via Oberdan civico 8, Pizza Sedile di Portarotese, via Sant'Eremita, Largo Plebiscito.

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.