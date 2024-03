Si sblocca il concorso per i vigili urbani: ok al bando per assumere 45 agenti Soddisfatta la Fp Cgil, che sottolinea anche gli investimenti strutturali per il comando

Ok al concorso per assumere 45 vigili urbani, oltre all'investimento da 150mila euro per la costruzione della cella di sicurezza a Via dei Carrari e altri interventi per la ristrutturazione del comando. Il Comune di Salerno annuncia la svolta tanto attesa dalle sigle sindacali.

"Finalmente, a seguito delle sollecitazioni poste all’attenzione dell’amministrazione comunale, partirà il concorso per 45 istruttori di vigilanza part time del Comune capoluogo. Un impulso fondamentale per la città di Salerno, considerata la storica ed endemica carenza di personale nella Polizia municipale che il comando è riuscita solo in parte a gestire con il contributo giunto dalle assunzioni di oltre 20 operatori nell’anno 2021 a seguito del concorso Ripam", si legge nella nota a firma degli esponenti Fp Cgil Domenico Sorice, Valentino Fiorillo e Luciano Belmonte con il segretario provinciale Antonio Capezzuto.

"A seguito di quel concorso, che ha previsto l’assunzione di oltre 200 dipendenti, il numero del personale è ritornato praticamente ai livelli precari del 2020. Se nel 2020 vi erano in servizio 760 dipendenti, a fine 2023 il dato è di 790. Quindi solo 30 dipendenti in più del 2020. Risulta fondamentale procedere con assunzioni sempre più frequenti e pensiamo che nel 2025 bisognerà lavorare non solo alla trasformazione dei 45 contratti dei vigili da part time a full time, ma anche ad immaginare ulteriori assunzioni con lo scorrimento della medesima graduatoria", spiegano i rappresentanti dei lavoratori.

Non solo. "Inoltre l’amministrazione, dopo l’acquisto dell’auto di servizio per il trasporto dei fermati, ha annunciato anche la previsione di investire quote di bilancio per la costruzione della cella di sicurezza, oggetto di rivendicazione della Fp Cgil Salerno a seguito del presidio di giugno che vide la partecipazione di circa 100 vigili negli spazi antistanti palazzo di cittá", concludono i firmatari della missiva