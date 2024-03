I cittadini che si organizzano: verso il Comitato di quartiere Laspro Poca sicurezza per residenti e commercianti e mobilità complessa i principali problemi

Ieri sera presso il Foyer cafè letterario, all' interno del Teatro Nuovo di via Laspro, si è tenuta una prima riunione già operativa per ricostituire il Comitato di quartiere Laspro. Una iniziativa promossa dai residenti del posto, per portare avanti le rivendicazioni di questa parte della città di Salerno.

Tra le priorità emerse, la viabilità e mobilità precaria, la poca sicurezza e la carenza atavica di parcheggi per residenti e utenti delle attività commerciali e culturali, come sottolineato nel corso della riunione.

È stata anche avanzata di creare un unico grande Comitato Laspro, Calenda, La Menolella e Seripando