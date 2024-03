Unisa. presentato il "Servizio psicologico di Base" E' attivo dal lunedì al venerdì presso il presidio sanitario del campus

Presentato oggi in Sala Stampa il "Servizio Psicologico di Base" (SPdB), attivo dal lunedì al venerdì presso il Presidio sanitario del campus di Fisciano e gratuito per la comunità studentesca di Ateneo. Sono intervenuti alla conferenza: il Rettore Vincenzo Loia, il Direttore ASL Salerno Gennaro Sosto, il Prorettore UNISA prof. Carmine Vecchione, la referente di Ateneo per il Servizio prof.ssa Giulia Savarese, la coordinatrice ASL Salerno dott.ssa Antonietta Grandinetti e le psicologhe del Presidio assistenziale del campus di Fisciano.

Il Servizio di Psicologia di Base (SPdB), istituito in convenzione con l’ASL di Salerno, è dedicato a tutti gli studenti e le studentesse dell’Ateneo.Il Servizio offre l’opportunità di usufruire - in forma gratuita - di un supporto psicologico di base (di otto incontri) con una delle psicologhe dedicate. L’accesso al Servizio è mediato dal medico di Medicina generale sempre disponibile all’interno del Presidio Sanitario di Ateneo. Per richiedere il Servizio occorre recarsi presso il Presidio Sanitario UNISA (Edificio M2 - campus di Fisciano) e richiedere al medico presente la compilazione di una scheda di accesso al Servizio di Psicologia di Base. Una volta compilata la scheda, lo studente sarà successivamente contattato via mail per il primo incontro conoscitivo.Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì, nelle seguenti modalità:

* dal lunedì al giovedì (dalle ore 8.00 alle ore 18.00)

* venerdì (dalle ore 8.00 alle ore 15.00)

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:tel.: 089 969106mail: supportopsicologico@unisa.it.