Salerno, si alza il sipario sul progetto "Strong": un'opportunità per i giovani L'iniziativa sarà presentata alla Provincia ed è rivolta ai cosiddetti "neet"

Il prossimo 6 marzo 2024, alle ore 11, presso la Sala Bottiglieri del Palazzo Sant'Agostino a Salerno avrà luogo il lancio del progetto “S.TR.O.N.G. - Supporting TRaineeship Opportunities for NEETs to Grow”, finanziato nell'ambito dell’Iniziativa ALMA - Aim, Learn, Master, Achieve, che mira a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di giovani NEET, offrendo loro opportunità concrete di crescita e sviluppo professionale.

L’iniziativa è promossa da ESSENIA UETP S.r.l. in collaborazione con: Assindustria Salerno Service Srl; Atheneajob SL; Certform Srl Sb; Comune Di Baronissi; Eurodesk Italy; Fondazione Casamica Onlus; Formalavoro Campania (Folcam); Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina Da Siena – Amendola” di Salerno; Istituto Di Istruzione Superiore “Francesco Saverio Nitti” di Portici; Mestieri Campania Consorzio Di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale; Mcg Consulting S.R.L.; Regione Campania Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; Università Degli Studi Di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione – Osservatorio Giovani Ocpg.

Il progetto S.TR.O.N.G., uno tra i ventisei progetti approvati in tutta Europa nell’ambito della suddetta iniziativa, si propone di fornire a 20 giovani tra i 18 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, un'esperienza formativa completa che comprende una fase di preparazione pre-partenza, un periodo di mobilità transnazionale per svolgere un tirocinio all'estero, e un'intensa attività di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo.

L'evento di lancio, organizzato con il Patrocinio della Provincia di Salerno, vedrà la partecipazione di esperti del settore, esponenti istituzionali e rappresentanti delle aziende del territorio, uniti nell'obiettivo comune di supportare e promuovere l'inclusione attiva dei giovani nella società e nel mercato del lavoro. Saranno presenti anche i partecipanti al progetto che porteranno la loro testimonianza.

Il progetto S.TR.O.N.G. è finanziato da ALMA - Aim, Learn, Master, Achieve, un'iniziativa dell'Unione Europea promossa nell'ambito del Fondo Sociale Europeo+, Social Innovation Initiative (ESF+ SI+), che mira a promuovere l'inserimento sociale e professionale dei giovani nel Paese di origine migliorando le loro competenze, conoscenze ed esperienze.