Uguaglianza di genere, confronto a più voci alla caserma D'Avossa L'iniziativa dell'Esercito con le consigliera alla Parità di Regione e Provincia

In occasione della ricorrenza della “Giornata internazionale della donna” si è svolta mattina presso la caserma D’Avossa di Salerno, la conferenza dal titolo “L'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro e nel pubblico impiego” nella quale sono intervenute la consigliera di Parità della Regione Campania, Domenica Marianna Lomazzo, e la consigliera di Parità della Provincia di Salerno, Anna Petrone.

Dopo i saluti istituzionali del colonnello Nicola Iovino, cmandante del reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), ha preso la parola la Lomazzo che ha tracciato un quadro normativo vigente in materia, enucleando gli strumenti di promozione e sostegno in Italia, soffermandosi poi sui provvedimenti esistenti e di prossima realizzazione in ambito regione Campania.

Anna Petrone, da sempre impegnata nel sociale soprattutto in attività tese a promuovere i diritti delle persone con disabilità e le pari opportunità nei luoghi di lavoro, ha incentrato il suo intervento sulle situazioni di squilibrio di genere e sul consolidamento dei diritti sociali acquisiti in anni di costruzione di nuovi paradigmi.

La conferenza si è conclusa con un dibattito scaturito dalle domande dei presenti sugli argomenti legati anche all’inclusione e alla piena funzionalità del sistema di welfare.