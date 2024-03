Riesplode la vertenza Fos-Prysmian: fumogeni e corteo dei lavoratori in stazione Non si ferma la protesta delle maestranze: a rischio 600 famiglie, compreso l'indotto

Non si ferma la mobilitazione dei lavoratori della Prysmian di Battipaglia: questa mattina presidio davanti alla stazione ferroviaria della cittadina della Piana de Sele.

Corteo e fumogeni per tenere alta l'attenzione della politica e delle istituzioni su una vertenza che - tra dipendenti diretti e indotto - interessa ben 600 famiglie del territorio salernitano.

In queste settimane sono state diverse le iniziative di lotta: le maestranze hanno ribadito che la mobilitazione continua e non si fermerà fino a quando non ci saranno risposte certe sul futuro dell'azienda e dei lavoratori.