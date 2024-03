Salerno, il numero 1522 sarà stampato sui ticket dei parcheggi comunali Iniziativa per contrastare la violenza sulle donne e aiutare chi è vittima di soprusi

Nel giorno della festa della donna, a Salerno è stata presentata l'iniziativa “Un impegno concreto contro la violenza sulle donne”. Promossa da Comune e da Salerno Mobilità, la società che si occupa della gestione dei parcheggi in città, prevede che venga stampato il numero verde 1522 sui ticket dei parcheggi cittadini. Un modo, ha spiegato il consigliere comunale Arturo Iannelli “per sensibilizzare le donne a denunciare episodi di soprusi e violenze. Molte persone ancora non sanno cosa sia il 1522, diffondiamo questo numero per dire alle donne di non aver paura e vergogna a denunciare minacce e violenze”. Il progetto partirà il 1° aprile e prevede la stampa di un milione di ticket con la grafica del 1522. “Se anche uno solo di questi biglietti servirà ad aiutare una donna, noi saremo soddisfatti”, ha sottolineato Camillo Amodio, presidente di Salerno Mobilità che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione.

Al tavolo anche il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto. “L'iniziativa proposta da Arturo Iannelli - ha aggiunto primo cittadino - sposa in pieno lo spirito della nostra amministrazione comunale. Quella di oggi non è una festa, ma è un momento di riflessione. Io penso alle donne martoriate da Hamas, agli orrori della Striscia di Gaza. Penso alle donne afghane, a quelle donne a cui è vietata la scuola, a quelle donne che rischiano di essere uccise perché si allontanano dai dettami del Corano. Nel mondo si assiste ad una diffusa tragedia di genere. C'è ancora tantissimo da fare”. L'assessore De Roberto, inoltre, ha sottolineato il lavoro effettuato sul territorio dall'ambito S5 del Piano di Zona per “per sostenere chi è vittima di soprusi".