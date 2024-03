VIDEO. Aeroporto di Salerno, l'11 marzo prime prove di volo e test della pista Cascone: "In arrivo importanti lavori per il rilancio dello scalo". Si tratta anche con Ryanair

Proseguono spediti i lavori per il completamento dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi che, dal prossimo 11 luglio, riaprirà ai voli dopo l'intervento di allungamento della pista. Un primo test, come ha svelato Luca Cascone, presidente della commissione trasporti della Regione Campania, è in programma lunedì 11 marzo quando ci saranno le prove di collaudo con decollo ed atterraggio di un aeromobile. Ma Cascone ha evidenziato anche altri interventi a cui si sta lavorando per far trovare pronto lo scalo salernitano: dal prolungamento della metropolitana alle licenze dei Taxi che dovranno accogliere i viaggiatori in arrivo a Salerno. Gesac, inoltre, sta portando avanti numerose trattative per aumentare il numero dei vettori che sceglierà di volare su Salerno: dopo Volotea e Easy jet si attende l'ufficialità anche da parte di Ryanair, altra compagnia che ha acceso i riflettori sull'aeroporto di Salerno e che è pronta a scommettere sul nuovo scalo campano. "Rispetto al passato - ha garantito Cascone - l'aeroporto di Salerno sarà una solida realtà".