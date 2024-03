Il giornalismo salernitano piange la scomparsa di Gino Liguori Cronista di razza, si è spento all'età di 88 anni. Il ricordo del sindaco Napoli

Il giornalismo salernitano è in lutto per la scomparsa di Gino Liguori. Per oltre sessant'anni cronista de Il Mattino, Liguori si è spento all'ospedale di Eboli. In tanti in queste ore ne hanno ricordato le grandissime qualità giornalistiche e l'innato fiuto per la notizia. Nel giorno dell'arresto di Raffaele Cutolo ad Albanella, Liguori riuscì addirittura a "rubare" un'intervista al super boss. Negli anni si era interessato anche dello sport, raccontando le gesta della Salernitana.

In tanti in queste ore ne piangono la scomparsa. "Esprimo il cordoglio della Civica Amministrazione per la scomparsa di Gino Liguori", ha scritto sui social il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "È stato un giornalista di razza. Ha raccontato le più importanti vicende di cronaca e sport della nostra comunità con rigore, competenza e profonda umanità. I suoi articoli per il quotidiano Il Mattino, sempre scritti con stile semplice e lineare, resteranno un fondamentale elemento della nostra memoria collettiva".

I funerali di Gino Liguori saranno celebrati domani alle 9.30 nella chiesa del Gesù Redentore a Salerno.