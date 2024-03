"Giù le mani dalla Fos": corteo per dire no allo stop dello stabilimento Studenti, cittadini, sindaci del territorio e lavoratori hanno sfilato a Battipaglia

Manifestazione a Battipaglia per dire no alla chiusura dello stabilimento Prysmian Fos. A rischio 300 posti di lavoro diretti e circa altri 200/300 dell'indotto.

Questa mattina il corteo è sfilato tra le strade del comune della Piana del Sele. In marcia studenti, rappresentanti dei sindacati, politici, diversi sindaci, cittadini e i dipendenti dell'azienda che si sono ritrovati in piazza Amendola per far sentire la loro voce con l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro della storica fabbrica di fibre ottiche.

"Giu' le mani dalla Fos", l'urlo dei manifestanti che hanno sfilato petr le strade della cittadina chiedendo alle gente di unirsi alla loro battaglia.