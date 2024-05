Colo-practologia, Salerno ospita un convegno internazionale Promosso da Antonio Canero, si terrà il 24 e il 25 maggio al Mediterranea Hotel

Le molteplici e migliorative evoluzioni e i notevoli progressi medici avvenuti nell'ambito della Colo-practologia, faranno da leit motiv all'International Congress 'New Trend and Actual Standard in Coloproctology', che si terrà il 24 e il 25 maggio 2024, presso l'Hotel Mediterranea di Salerno, organizzato dal dottore Antonio Canero, coloproctologo e dirigente medico di Chirurgia Generale e d'Urgenza del presidio ospedaliero "San Francesco D'Assisi" di Oliveto Citra, con la Presidenza Onoraria del dottore Annibale D'Arco.

La coloproctologia, specialità medica che si occupa dello studio e delle patologie a carico dell'intestino e del distretto ano-rettale, negli ultimi tempi, è sempre più supportata dall'introduzione di tecnologie innovative e terapie centralizzate ed efficaci, che necessitano di interventi multidisciplinari e aggiornati, contestualizzati in un settore medico che ambisce a migliorare e a garantire ai pazienti risultati ottimali.

"La varietà delle argomentazioni di questa disciplina e delle sub discipline che ne derivano, ha portato ad una inevitabile innovazione della pratica clinica corrente ed all'introduzione di nuovi percorsi terapeutici - dichiara il dottore Canero -, di sempre più moderni dispositivi medici e di cure personalizzate impiegate per contrastare patologie spesso insidiose ed invasive come il tumore, il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, ma anche di quelle di minor rilievo come emorroidi, fistole, incontinenza fecale, trattate nel caso specifico, con ausilio di laser o con procedure mininvasive, e le prospettive future sono incoraggianti, aggiunge, anche grazie ad attività di prevenzione ed a diffuse opportunità che siamo in grado di fornire ai pazienti, che assicurano loro risultati eccellenti rispetto ad un recente passato, in termini di aspettative di vita".

Il convegno in questione, sarà quindi un'opportunità di confronto, di approfondimento, tra i massimi esperti del settore come il prof. R.J Nicholls, del St Mark's Hospital London, e il prof. L.Docimo, dell'AOU Vanvitelli Napoli, tra autorità mediche e scienziati, una kermesse internazionale che toccherà le diverse tematiche nell'ambito della Chirurgia Colon Rettale, un focus a più voci che metterà in luce il ruolo fondamentale dell'innovazione con un approccio critico e multidisciplinare per migliorare in maniera totalizzante l'offerta assistenziale al paziente.

Il 24 maggio inoltre, parallelamente al suddetto evento, si svolgera' anche il Corso Pre-Congressuale Stoma Care: "Ruolo dello Stomaterapista dalla Sala Operatoria al Domicilio", rivolto ai dottori in Scienze Infermieristiche e Stomoterapisti, professioni fondamentali e di riferimento, nella gestione dei pazienti stomizzati.