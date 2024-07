Vertenza Fos Prysmian, Ugl: monitoreremo il processo di reindustrializzazione "Concluso un accodo complesso che offre una nuova prospettiva al territorio"

L'Ugl Chimici annuncia la conclusione positiva dell'accordo sottoscritto a livello territoriale per la Fos Prysmian di Battipaglia, recepito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con la chiusura del tavolo di crisi, si apre ora quello di monitoraggio sul processo di reindustrializzazione del sito campano.



L'accordo è di rilevante importanza poiché coinvolge tutti i lavoratori, tenendo in considerazione le esigenze di tutte le categorie. Esso prevede, oltre agli ammortizzatori sociali e alla ricollocazione presso altri siti, un significativo incentivo all’esodo. I lavoratori che saranno impiegati presso Jcoplastic percepiranno un sostegno al reddito e saranno sottoposti a processi formativi per integrarsi nel progetto ambizioso di una transizione produttiva, che sposterà l’attenzione dai cavi in fibra ottica all'energia dall'idrogeno.



Eliseo Fiorin, segretario nazionale, ed Enzo Valente, vice segretario nazionale dell'Ugl Chimici, hanno dichiarato: “Abbiamo chiuso un accordo complesso che offre una nuova prospettiva a un territorio, ai lavoratori e alle rispettive famiglie. Il progetto della nuova società è ambizioso, e come sindacati saremo attenti e vigili, per permettere che si possa veramente realizzare. Questa vertenza può essere di esempio, è la dimostrazione che quando istituzioni, aziende e territorio lavorano in sinergia, è possibile trovare soluzioni ai problemi”.



Sabato Ceruso, vice segretario Provinciale dell'Ugl Chimici Salerno, ha aggiunto: “Una vertenza che, ad un certo punto, sembrava non avesse sbocchi. Diversi imprenditori si erano avvicinati ma senza concretizzare nulla, fino all’arrivo della Jcoplastic. Abbiamo avuto con la nuova società un confronto acceso e animato per la salvaguardia degli interessi dei lavoratori. Poi siamo passati a definire gli accordi che hanno visto, a nostro avviso, una chiusura positiva che farà anche scuola per le future vertenze a livello nazionale. L’UGL Chimici vigilerà affinché il progetto si concretizzi”.



Rosario Di Bartolomeo e Sabato Ceruso, rispettivamente segretario provinciale e vice segretario Provinciale dell'Ugl Chimici Salerno, dunque, ribadiscono il loro impegno per garantire che il progetto Jcoplastic diventi una realtà solida e duratura.