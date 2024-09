Fondazione Angelo Vassallo, nominati i primi cinque ambasciatori Porteranno avanti i principi ed i valori del "sindaco pescatore"

Nella Sala Consiliare di Palazzo Valentini, si è svolta una cerimonia di grande rilevanza per la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, che ha visto la nomina ufficiale dei primi cinque ambasciatori. L’evento, realizzato in stretta collaborazione con la Città metropolitana di Roma Capitale e impreziosito dalla partecipazione del vicesindaco Pierluigi Sanna, è stato un momento di profondo significato per tutti i partecipanti e per l’intero percorso della Fondazione.

Questa giornata speciale ha rappresentato un nuovo slancio verso la diffusione dei principi che hanno guidato la vita e l’opera del sindaco pescatore, Angelo Vassallo, brutalmente assassinato nel 2010 per il suo incessante impegno a favore della legalità, della tutela ambientale e del bene comune. I cinque ambasciatori, che si sono distinti per il loro impegno nella società civile e la condivisione dei valori della Fondazione, avranno ora il compito di portare avanti questa missione, con l’obiettivo di promuovere la giustizia, la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente in tutte le sfere della vita pubblica e privata.

Uno dei nuovi ambasciatori è Gerardo Spira, che per anni ha affiancato Angelo Vassallo nel ruolo di segretario comunale, diventando un punto di riferimento per la sua azione amministrativa e contribuendo alla crescita della comunità di Pollica. Spira, avvocato e mentore per i giovani della Fondazione, ha rappresentato una figura centrale nella gestione quotidiana della politica del Sindaco Pescatore, incarnando i suoi principi di trasparenza e dedizione al servizio pubblico.

Anna Maria Anselmi, avvocato e legale della Fondazione, è un’altra figura di rilievo nominata ambasciatrice. Anselmi, con la sua professionalità e competenza, ha dato un contributo cruciale alla protezione legale e alla crescita dell'ente, difendendo i principi di giustizia e legalità, valori fondanti per la missione della Fondazione.

Anche Francesco Tosi, ex sindaco di Fiorano Modenese, è stato scelto per questo ruolo. Tosi, noto per la sua azione amministrativa improntata alla tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio, ha sempre messo al centro della sua attività politica la promozione del bene comune, con un'attenzione particolare al rispetto per l’ambiente e alla crescita sostenibile delle comunità.

Un’altra personalità di spicco tra i nuovi ambasciatori è Enrico Bini, già sindaco di Castelnovo ne' Monti. Da sempre impegnato nella promozione dei diritti civili, Bini ha lavorato con grande determinazione per migliorare la qualità della vita nei suoi territori, ponendo al centro delle sue politiche il rispetto della legalità e della giustizia sociale, valori che sono in piena sintonia con la visione della Fondazione Angelo Vassallo.

Infine, tra gli Ambasciatori troviamo Enrico Maria Lamanna, regista teatrale di grande talento che ha saputo portare sulla scena l’intensa storia di Angelo Vassallo, contribuendo a diffondere attraverso l’arte il messaggio del Sindaco Pescatore. Grazie al suo spettacolo ispirato alla figura di Vassallo, Lamanna ha sensibilizzato il pubblico sull’importanza della difesa dell’ambiente e della legalità, facendosi portavoce di un messaggio di speranza e impegno civile.

“Quella di ieri è stata una giornata memorabile per la nostra Fondazione. La nomina di questi cinque ambasciatori rappresenta un passo fondamentale non solo per noi, ma per l’intero Paese. Ciascuno di loro, con la propria storia e il proprio impegno, sarà un portatore dei valori che Angelo ha incarnato nella sua vita pubblica e privata. Questi ambasciatori, attraverso il loro operato quotidiano, porteranno avanti i principi di giustizia, legalità e rispetto per l’ambiente, diffondendo il messaggio del sindaco pescatore in tutto il territorio nazionale. La loro nomina è la prova concreta che la nostra Fondazione si radica sempre più nel tessuto sociale italiano, grazie al sostegno e alla partecipazione di persone provenienti da ogni parte del Paese, che con il loro tempo e le loro risorse supportano la nostra missione. La presenza del vicesindaco Pierluigi Sanna, amico di lunga data della Fondazione e protagonista dell’intitolazione del Parco Angelo Vassallo a Colleferro, ha reso questa giornata ancora più significativa. Ringrazio tutti, dai ragazzi agli studenti di Sora, agli amici di Ladispoli e a tutti coloro che hanno partecipato con grande entusiasmo e dedizione. Questa è la vera politica: quella fatta con umiltà, concretezza e attenzione ai dettagli che contano davvero, portata avanti con il minimo delle risorse ma con il massimo dell’impegno e dell’onestà”, le parole di Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.

“Siamo onorati e profondamente grati di essere stati scelti come primi cinque ambasciatori della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore. Sentiamo una grande responsabilità nel portare avanti, nel nostro lavoro e nella nostra vita personale e sociale, i valori che hanno guidato Angelo durante la sua vita pubblica: la legalità, il rispetto per l’ambiente, la valorizzazione del territorio e la vicinanza alle persone più vulnerabili. Questi principi, che Angelo ha sempre messo al centro della sua azione, saranno la bussola che ci guiderà nelle nostre azioni future. Speriamo di poter essere degni rappresentanti della sua eredità e di contribuire alla diffusione di tali valori in tutto il Paese”, hanno aggiunto i neo ambasciatori della Fondazione.

La cerimonia di ieri è stata dunque un evento di grande valore simbolico, che segna l’inizio di una nuova fase per la Fondazione Angelo Vassallo, sempre più impegnata a mantenere viva la memoria e l'eredità del Sindaco Pescatore, un uomo che ha sacrificato la propria vita per la tutela dell’ambiente, la giustizia e il bene comune.