Ospedale di Nocera: eseguito il primo intervento con Monotrocar E' un dispositivo che permette di operar con una sola piccola incisione di 4 cm nell’ombelico

All’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore è stato recentemente eseguito il primo intervento in Laparoscopia con Monotrocar per un’operazione urgente in una giovane paziente di 31 anni per una "Diverticolite perforata con ascesso”.

Il Monotrocar è un dispositivo progettato per introdurre gli strumenti chirurgici, operando una sola piccola incisione di 4 cm nell’ombelico.

L’intervento realizzato ha permesso di evitare alla paziente la colostomia, in favore di un intervento unico più complesso, conclusosi con una anastomosi diretta (unione dei due tratti) dell’intestino.

Un approccio chirurgico come questo può essere utilizzato solo in casi ben selezionati, in quanto il paziente deve arrivare in ospedale in condizioni cliniche non gravissime, poco dopo l’inizio dei sintomi, quando l’infezione è in fase iniziale.

La patologia diverticolare del colon è assai frequente nella popolazione occidentale, interessandone una persona su due. L’intervento urgente, il più delle volte in laparotomia, si conclude spesso con una colostomia, che richiede poi un secondo intervento molto complesso alcuni mesi dopo.

L’intervento è stata eseguito dall’equipe composta dai dottori Cristiano Cremone ed Antonio Salzano, della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza diretta dal dottore Renato Meccariello. Dall’anestesista Iolanda Esposito. Dagli infermieri Gaetano Vispo, Domenico Carratù, Massimo Di Lauro, Rosaria Morgera. Un ringraziamento particolare a tutto il personale paramedico del reparto che quotidianamente accudisce i pazienti durante il ricovero.

L’intervento ha avuto esito positivo, la paziente sta bene ed è stata dimessa pochi giorni dopo per il normale decorso post-operatorio.