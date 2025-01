Furti di rifiuti a Salerno: il plauso del comune alle forze dell'ordine Il sindaco Napoli: solo con la collaborazione dei cittadini, si possono debellare episodi del genere

Il Comune di Salerno e Salerno Pulita esprimono il proprio plauso per l'intervento interforze Polizia di Stato e Polizia Municipale con il quale, alle prime luci dell’alba, è stata bloccata, alla stazione ferroviaria di Salerno, la partenza di un gruppo di persone che avevano appena sottratto dai rifiuti, in vari quartieri della città: centinaia di oggetti, tra cui tessili, elettrodomestici ed altro.

"Operazioni come questa - spiega il sindaco Vincenzo Napoli - fanno comprendere quanto siamo sensibili alle tematiche dell’igiene pubblica e della sicurezza in città. Ringrazio il Prefetto e il Questore per la celerità dell'intervento e per la sensibilità dimostrata.

Un plauso alle forza di Polizia, agli agenti di Polizia Municipale e agli operatori di Salerno Pulita. L’Amministrazione comunale, con l’Assessore Natella ed l’Amministratore Unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet, è impegnata ad attuare politiche di sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti, ritenendo che, solo con la collaborazione dei cittadini, si possano debellare episodi del genere che potrebbero alimentare episodi di vandalismo e delinquenza sul territorio".

“Salerno Pulita - aggiunge l’A.U. Vincenzo Bannet - ricorda ai cittadini salernitani di non inserire nel non differenziabile materiali che possano avere un mercato.

I piccoli raee, infatti, possono essere conferiti sempre presso le postazioni fisse presenti in tutta la città (vedi mappa su app junker) e presso i centri di raccolta “Arechi” e “Fratte” (dal lunedì al sabato), ove è prevista la consegna anche di tessili. Sono altresì disponibili per il conferimento anche i centri di raccolta mobile allestiti, il sabato mattina, in varie zone della città”.