Sicurezza sui mezzi pubblici a Salerno: prefetto e sindacati a confronto Ugl: "L'incontro ha rappresentato un passo importante verso l'adozione di misure concrete"

In seguito agli episodi di aggressione avvenuti il 5 febbraio, che hanno coinvolto lavoratori del trasporto pubblico, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha convocato una riunione per affrontare la questione della sicurezza nel settore. All'incontro hanno partecipato oltre alle organizzazioni sindacali, il Questore di Salerno e Busitalia con l'obiettivo di trovare soluzioni condivise e concrete per contrastare il fenomeno delle aggressioni.



Durante l'incontro sono stati esaminati possibili interventi per tutelare i lavoratori e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e sui mezzi pubblici. Particolare attenzione è stata rivolta al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e alla sensibilizzazione riguardo le conseguenze penali per chi si rende protagonista di atti violenti.



Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato l'importanza di una stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e le aziende del settore. È stata inoltre condivisa la necessità di monitorare i luoghi più a rischio e di informare i cittadini sulle gravi ripercussioni legali per chi compie aggressioni.



L'incontro ha rappresentato un passo importante verso l'adozione di misure concrete per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri del trasporto pubblico locale.