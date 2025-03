Ospedale di Battipaglia: attivata la nuova Tac di ultima generazione Al via anche il Centro di Simulazione

"Questa mattina, presso l’Ospedale di Battipaglia, abbiamo attivato la nuova Tac di ultima generazione e il Centro di Simulazione. Sono due interventi estremamente importanti per questa struttura. La nuova Tac, grazie ad un sistema estremamente avanzato, gestito con il supporto dell’intelligenza artificiale, consentirà di effettuare esami ad elevata precisione in particolare per l'emergenza-urgenza traumatologica ortopedica e chirurgica, e per il polo ostetrico-ginecologico e materno-infantile", a dirlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "Il Centro di Simulazione è, invece, un progetto molto innovativo che consentirà ai medici e a tutto il personale sanitario della sala parto e dell'emergenza/rianimazione di allenarsi in scenari realistici, migliorando la coordinazione e le competenze tecniche, favorendo la sicurezza del paziente.

Siamo davvero orgogliosi di questi due investimenti che confermano il nostro impegno per riqualificare la sanità e renderla più moderna ed efficiente", ha concluso il governatore.