Aci Salerno, consegna dei Volanti dOro e d’Argento e Pionieri della Guida Saranno premiati anche i piloti salernitani che hanno onorato lo sport automobilistico

Si rinnova la tradizionale cerimonia organizzata dall’Automobile Club Salerno che intende consegnare un riconoscimento a chi ha maturato esperienza alla guida e a chi ha onorato lo sport automobilistico.

La cerimonia si terrà venerdì 14 marzo 2025 alle ore 16,30 nella Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno in Via Roma, una manifestazione che vedrà la presenza del Prefetto di Salerno Francesco Esposito e si fregia del patrocinio della Provincia di Salerno. Numerose le autorità che hanno preannunciato la loro partecipazione.

A soci dell’Automobile Club Salerno che hanno maturato almeno 40 anni di patente di guida sarà consegnato il “Volante d’Argento” e a chi ne ha almeno 50 anni il “Volante d’Oro”; a chi ha 60 anni di patente sarà invece consegnato il premio “Pioniere della guida”.

Saranno premiati anche i piloti salernitani che hanno onorato lo sport automobilistico.

«Una cerimonia per sottolineare il valore dell’esperienza alla guida e un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso onore alla sport automobilistico nella provincia di Salerno - afferma il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi -. La provincia di Salerno vanta grandi tradizioni sportive, ma anche di promozione della sicurezza stradale. Un modo per stabilire un ponte tra le varie generazioni e per valorizzare la conoscenza e l’esperienza utile tanto nel mondo delle corse quanto a quella della conduzione di veicoli di tutti i giorni. La provincia di Salerno, va ricordato, è territorio di storiche competizioni sportive a partire da quello che fu il “Circuito di Salerno” per il quale l’Aci Salerno sta già lavorando per una sua rievocazione e il cui spirito sportivo si tramanda in tante gare di grande livello e valevoli per i campionati italiani».

Per il Direttore di Aci Salerno, Giovanni Caturano: «Si tratta di premi che rappresentano un riconoscimento a chi da decenni guida auto, un esempio per le nuove generazioni, verso la cui formazione è proteso l’Automobile Club Salerno che ha fatto della educazione alla sicurezza stradale insegnata ai giovani una priorità della propria azione quotidiana. Un riconoscimento anche alla passione per lo sport automobilistico che onora gli sportivi salernitani, in una provincia dalle grandi tradizioni anche nel modo delle gare, con competizioni che da decenni sono riconosciute ormai come delle “classiche”, a partire dalla Coppa della Primavera “Amalfi Agerola” e dalla Salerno Croce di Cava».

I PREMIATI

Premio Volante d’Argento consegnato a:

Filomena Antonucci, Rosa Camera, Vincenzo Cerrato, Emilia Ferraioli, Carmela Ferrigno, Luigi Freda, Gianpaolo Genovese, Giovanni Loffredo, Gianluca Mandana, Fausto Panasci, Cinzia Perrotti, Consolato Pirolo, Antonio Riccio, Salvatore Riccio, Andrea Rizzo, Roberto Senatore,

Premio Volante d’Oro consegnato a:

Renato Buonocore, Renato Campiglia, Simone Capuano, Salvatore Carfagna, Giovanni Castellana, Mario Colicchio, Armando Cutolo, gianfranco D’alessandro, Chiara Donadio, Vincenzino Guzzo, Mario Inverso, Giuseppe Jentile, Marco Lo Schiavo, Pasquale Lucibello, Diodoro Maffia, Roberto Napoli, Antonio Padiglione, Aniello Palumbo, ferdinando Parisi, Matteo Romano, Ludovico Rubino, Giuseppe Scorzelli, Maria Sica, Pasquale Ultimo, Vienna Urciuoli

Premio “Pioniere della guida” consegnato a:

Vincenzo Barbato, Maria Elisa Capone, Isidoro Carpentieri, Diodoro Maffia, Ferdinando Mattarocci, Fortunato Naddeo, Pierluigi Sartori, giuseppe Sora’, Elio Turco.

Riconoscimenti alla memoria ai Piloti salernitani:

Francesco De Roberto, Pietro Fiordelisi, Raffaele Fiordelisi, Giulio Francese, Carlo Loffredo, Angelo Marino, Giacomo Rescigno, Vincenzo Varese.

Riconoscimenti ai Piloti salernitani

Massimo Caiafa, Paolo Magni, Franco Varese

Premio Speciale alla memoria

Sarà inoltre consegnato un Premio Speciale alla memoria di Vito Sacco - già Presidente dell’Automobile Club Salerno.

Saranno infine consegnati i Volanti d’argento al Direttore dell’ACI Salerno Giovanni Caturano e ai funzionari dell’Automobile Club Salerno Carla Calicchio e Domenico Granata. Al Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi andrà il riconoscimento di Pioniere della Guida.