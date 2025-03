Dario Vitale, un salernitano alla guida di Versace Il sindaco di Roccapiemonte: "Orgoglio ed emozione"

Un giovane originario di Roccapiemonte alla guida di una delle case di moda più importanti del mondo: Versace. A dare la notizia è proprio il sindaco del comun e salernitano Carmine Pagano che scrive in un post pubblicato sul suo profilo istituzionale: "Ho appreso con grande orgoglio ed emozione la notizia che il nostro giovane concittadino Dario Vitale è stato scelto come nuovo direttore creativo di Versace. Dopo l’eccellente esperienza come design and image director per Miu Miu (marchio fondato da Miuccia Prada) Dario Vitale è stato chiamato dal numero 1 dalla controllante del gruppo Versace, la Capri holdings, John D. Idol che ha elaborato un attento piano di successione, con Donatella Versace che si dedicherà a sostenere le iniziative filantropiche e di beneficenza di Medusa e ricoprirà il ruolo di chief brand ambassador. Idol ha precisato che il talento di Dario Vitale sarà fondamentale nella crescita futura di Versace. Sono certo che Dario porterà sempre più in alto il nome di Roccapiemonte che, grazie a lui, sarà conosciuta ancor più in tutto il mondo".