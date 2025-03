Pessolano (Oltre): "Viadotto Gatto e via Ligea, traffico paralizzato" "Il Comune intervenga"

"Nella giornata di ieri ancora una volta il viadotto Gatto è rimasto paralizzato: è urgente assumere delle contromisure, i cittadini non possono patire ulteriori disagi e i residenti della zona non possono restare intrappolati". Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Il traffico intenso sul viadotto Gatto in direzione del Porto Commerciale è ormai cronico: il gran numero di mezzi pesanti, la scarsa regolamentazione della sosta in prossimità del varco d'ingresso ed i flussi elevati di veicoli sono alla base di una situazione particolarmente critica e ancora irrisolta, che condiziona negativamente la viabilità dell'intera città e compromette la qualità di vita dei salernitani e di migliaia di pendolari che ogni giorno percorrono l'arteria per i motivi più disparati". "Da un lato, infatti - aggiunge Pessolano - le centinaia di mezzi pesanti che sono dirette al Porto Commerciale comportano un rallentamento dei flussi veicolari, dall'altro la situazione della viabilità è appesantita dalla sosta selvaggia, non solo nella rotatoria che congiunge il Viadotto con via Ligea, ma anche nel primo tratto della stessa. Proprio qui si osserva di frequente che alcuni bus privati sostano negli spazi che dovrebbero essere riservati ai tir. Altro fattore che condiziona inevitabilmente la viabilità esterna è dato dalla gestione della stessa in area portuale: a tal proposito sarebbe auspicabile un più efficiente smaltimento dei containers onde evitare un peggioramento del congestionamento". "Il traffico perennemente bloccato sul viadotto Gatto non esprime soltanto una criticità di viabilità, ma anche di sicurezza: trattandosi di un'arteria cardine della città: in caso di emergenza il rischio è che mezzi di soccorso ed ambulanze restino bloccate o, come purtroppo è accaduto, subiscano inaccettabili rallentamenti. Inoltre, anche le condizioni stesse della strada lasciano a desiderare, come abbiamo segnalato più volte (e invano) nel corso degli ultimi anni: attendiamo ancora l'illuminazione del Viadotto, così come il completamento dei lavori di rifacimento del piano stradale". "L'inerzia dell'amministrazione sulle condizioni della strada più importante e trafficata della nostra città non può protrarsi oltre: la sicurezza di chi la percorre e la qualità della vita dei cittadini salernitani devono tornare al primo posto - conclude Pessolano - l'amministrazione deve intervenire nelle more dell'apertura di Porta Ovest per individuare una soluzione e garantire al tempo stesso sicurezza e fluidità del traffico".