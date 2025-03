Provinciali, Noi Moderati spinge Giuseppe Rinaldi: "Candidato ideale" "Con lui la Provincia può tornare ad avere un ruolo centrale"

Un incontro molto partecipato si è tenuto domenica sera a Sala Consilina, organizzato da Noi Moderati, con il candidato alla presidenza della Provincia di Salerno, Giuseppe Rinaldi. All’evento hanno preso parte amministratori del Vallo di Diano appartenenti a tutta la coalizione di centrodestra, il coordinatore di zona di Noi Moderati, Antonio Casale, il coordinatore provinciale Luigi Cerruti, il consigliere del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Francesco Bellomo, l’assessore di Teggiano, Marisa Federico e il consigliere comunale Luigi Morello.

Durante il suo intervento, il sindaco di Montesano sulla Marcellana ha illustrato il suo concetto di Provincia, ponendo l’accento sulla necessità di rimettere al centro l’edilizia scolastica. «La nostra è stata una scelta ponderata. Rinaldi sarà il presidente di tutti, con il suo fitto programma che potrebbe realmente rappresentare un segnale concreto di discontinuità rispetto all’attuale amministrazione. Il nostro candidato presidente ci ha illustrato il suo concetto di Provincia, con deleghe dotate di portafoglio per poter agire e fornire risposte concrete agli amministratori», ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.

«La Provincia può tornare ad avere un ruolo centrale, ma per far sì che ciò accada è necessario abolire la legge Delrio e ripristinare il voto popolare, grazie alla nuova riforma su cui sta lavorando il governo centrale», ha aggiunto Cerruti. L’appello è stato rivolto anche agli amministratori che non si riconoscono più in questa gestione: «La vittoria di Rinaldi rappresenterebbe una possibilità di riscatto e di orgoglio, un’occasione per mettere all’angolo il deluchismo, che tanti danni ha arrecato al territorio, soprattutto in settori fondamentali come sanità e trasporti. De Luca deve essere smentito: le bugie sulla sanità sono uno specchietto per le allodole, ed è giusto che i cittadini conoscano la verità, quella stessa verità che sperimentano ogni volta che provano a prenotare una visita medica e si scontrano con liste d’attesa infinite. I dati sono terribili: raccontano di casi di malasanità, morti sospette nei pronto soccorso e disinteresse per la maggior parte degli ospedali della provincia di Salerno, mentre a Battipaglia si racconta la favola di un nuovo ospedale».

Tra i temi affrontati anche il dissesto idrogeologico grazie al lavoro che sarà svolto in Parlamento attraverso la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 guidata dal deputato salernitano di Noi Moderati, Pino Bicchielli.

«Un incontro importante, partecipato. Ringrazio il nostro coordinatore Luigi Cerruti, il coordinatore regionale Gigi Casciello e il nostro candidato presidente Giuseppe Rinaldi per la presenza e la disponibilità. I nostri amministratori hanno ribadito pieno sostegno al nostro candidato presidente, sostenendo in toto il suo programma», ha detto il coordinatore di zona Antonio Casale.