Battipaglia: abbandono dei rifiuti in due siti, la segnalazione Sul posto una squadra dell'associazione Anpana Official Odv

Una squadra dell’associazione A.N.P.A.N.A. OFFICIAL ODV di Salerno, con a capo il responsabile zonale Vincenzo Savarese, nella giornata di venerdì 21 marzo 2025, ha avviato verifiche su alcuni siti del comune di Battipaglia che segnalazioni indicavano come luoghi abituali di abbandono rifiuti.

La squadra ha proceduto a individuare e fotografare i rifiuti abbandonati in due siti, entrambi in via Orto Grande sulla SP 417, e ha segnalato la situazione al comune di competenza, richiedendo il ripristino dello stato dei luoghi, sottolineandone la pericolosità, in quanto possibili veicoli di malattie che possono mettere a rischio la salute pubblica, e la mancanza di decoro.

L’associazione A.N.P.A.N.A. OFFICIAL ODV procederà a ulteriori verifiche nei prossimi giorni per monitorare la situazione e verificherà se la stessa è presente anche in altri luoghi, ricordando che l’abbandono dei rifiuti è punito con ammenda da € 1.000 a € 10.000, aumentabile fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi.