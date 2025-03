Lavori di messa in sicurezza sull’A2: disposte limitazioni La comunicazione di Anas

Per consentire la messa in sicurezza dei pali di illuminazione dello svincolo, dalle ore 00:00 di questa sera e fino alle ore 3:00 di domani, sarà in vigore la chiusura della rampa di collegamento della A2 'Autostrada del Mediterraneo' al km 8,800, direzione FISCIANO, Avellino - Caserta - Roma.

Il traffico veicolare in direzione Fisciano potrà usufruire dell'uscita Salerno - Fratte e rientro in A2 direzione A30 Roma – Avellino.