Contestazione all'Università di Salerno: "Donzelli non sei il benvenuto" "Tagliati i fondi al Sud e all'Università". La replica: "Fanno tenerezza"

Con cori e striscioni, un gruppo di studenti di sinistra, ha contestato il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, all'Università di Salerno per un incontro con i giovani di Azione Universitaria e per un convegno sull'Autonomia Differenziata. “Donzelli non sei il benvenuto, fuori dai luoghi del sapere, il messaggio esposto dai contestatori a cui il responsabile organizzativo nazionale di Fdi ha replicato con il sorriso.

“Fanno il loro, va bene, viva la libertà. Io non credo che i ragazzi di destra, andrebbero mai a fare scene di questo genere fuori ad un'iniziativa di quelli di sinistra ma finché i ragazzi fanno manifestazioni ben venga, fanno sorridere, fanno tenerezza”, ha replicato Giovanni Donzelli. “Io da ragazzo ho fatto tante manifestazioni, mai per impedire a qualcuno di parlare, però sono questioni di scelta. Ben venga, i giovani che si appassionano alla politica fanno sempre bene. Dispiace quando i giovani si disinteresano dalla politica”.

I contestatori, al microfono di Ottochannel, hanno spiegato i motivi della protesta. "Chi taglia i fondi alle Università e al Sud non è benvenuto qui".